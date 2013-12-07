Телецентр захвачен, чтобы при зачистке Майдана показывать "Лебединое озеро" - Стецькив

Ночной захват киевского телецентра "Беркутом" может свидетельствовать о том, что власти хотят перекрыть все информпотоки и создать нужную информационную картину под подписание Декларации об обязательствах вступить в Таможенный союз.

Об этом рассказал представитель Гражданской инициативы "Третья Украинская Республика", экс-президент Национальной телекомпании Украины Тарас Стецькив, сообщает сайт "Третьей Украинской республики".

"Этот захват - чисто российский, путинский сценарий. Янукович его повторяет, чтобы создать такое общее телевизионное поле, которое ему нужно", - заявил он.

По словам Стецькива, речь идет не только о здании Национальной телекомпании, но и о передающем центре, транслирующем телесигнал.

"Думаю, нет смысла захватывать здание по ул. Мельникова, 42. Речь скорее идет о том, что силовики захватили телевышку, по которой транслируются сигналы всех телеканалов, - отметил Стецькив. - Янукович хочет создать свою информационную картинку, как в России, когда будет жестокая зачистка Майдана, а телевидение показывать "Лебединое озеро".

Ранее "Главред" сообщал, что оппозиция уже потребовала от Генпрокуратуры срочно провести проверку захвата телецентра в Киеве, и принять соответствующие меры реагирования.

Фото: biletservis.ru