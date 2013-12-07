Азаров рассказал, о чем Янукович говорил с Путиным в Сочи

Премьер Николай Азаров назвал провокационными сообщения СМИ о встрече Президента Виктора Януковича и главы РФ Владимира Путина вчера в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Азарова, президенты очередь обсудили вопросы промкооперации между Украиной и Россией. "Это та проблема, которой мы постоянно уделяем большое внимание и решение которой уже близится к завершению. Это, в частности, вопросы работы, сотрудничества наших ведущих машиностроительных предприятий в ядерной и авиационной сферах", — рассказал премьер.

Он подчеркнул, что уже подготовлена "дорожная карта" восстановления полноценного сотрудничества, и он надеется, что после вчерашних переговоров были сняты практически все основные спорные вопросы.

Другой важной темой встречи президентов, по словам Азарова, стала подготовка к заключительным переговорам по газовой проблематике.

Азаров отдельно подчеркнул, что на вчерашние переговоры Кабмин не готовил для подписания никаких документов и, безусловно, ни один документ не был подписан.

"А вопрос Таможенного союза вчера на встрече президентов Украины и России вообще не обсуждался. Я категорически опровергаю слухи и спекуляции на эту тему", - заявил премьер.

"Все внимание Президента Украины и тематика его разговоров с президентом России касались исключительно вопросов промышленной кооперации, торгово-экономических отношений и газовых вопросов", - подчеркнул Азаров.

Ранее "Главред" сообщал, что Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Арсений Яценюк заявил: 17 декабря Янукович планирует подписать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз.

Любопытно, что после вчерашней встречи с Януковичем, как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Путин позвонил Нурсултану Назарбаеву, президенту Казахстана, который тоже входит в Таможенный союз.