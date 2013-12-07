ЕС пригрозил санкциями виновникам разгона Евромайдана

Если Президент Виктор Янукович не накажет всех виновных в избиении студентов и разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, Евросоюз запретит въезд на свою территорию для некоторых украинских чиновников.

Об этом заявил председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок, сообщает УНИАН.

"Янукович должен наказать тех, кто виновен в избиении (митингующих на Майдане — Ред.). Агрессия должна быть наказана. Если они не будут наказаны, то все, кто ответственный за деятельность правоохранителей в той ситуации, не будут иметь возможности приехать в ЕС... Наша позиция — в ЕС должны ехать молодые люди, а не криминалитет", - сказал Брок.

Ранее "Главред" сообщал, что бойцы спецназа "Беркут" ударами дубинок, кулаками и ногами разогнали участников Евромайдана, собравшихся под стелой Незавимости. Кроме студентов, были избиты журналисты отечественных и зарубежных СМИ, а также иностранцы. Это привело к всплеску активности граждан и новому Евромайдану.