От субботы до субботы. Горячая зима на Евромайдане и встреча Януковича с Путиным

7 декабря 2013, 17:55

Протесты на Евромайдане, провал отставки Кабмина, зарубежные визиты президента.

Евгений Магда

Акции протеста против милицейского произвола набирают силу. Оппозиции не удалось отправить правительство в отставку, и это не на шутку ободрило Николая Азарова. Виктор Янукович предпочитает внешнеполитические действия участию в разрешении политического кризиса внутри страны.

Жестокая расправа с молодежью на Евромайдане вывела 1 декабря на улицы Киева сотни тысяч граждан Украины. К сожалению, лидеры оппозиции оказались не готовыми к такому количеству ситуативных сторонников и не сумели обеспечить необходимый общественный порядок на улицах. Собственно,  из-за этой расхлябанности официальные противники Януковича и получили гол в свои ворота.

Акция протеста у стен президентской администрации сначала стала ареной для масштабной политической провокации, которую направлял лидер "Братства" Дмитрий Корчинский, а во второй половине дня там хозяйничал "Беркут", бойцы которого не сдерживали себя в действиях, не обращая внимания на противников. 12 задержанных участников акций возле администрации осуждены Шевченковским судом на два месяца ареста, что вызвало новый всплеск протестов. При этом Корчинский был объявлен в розыск только 5 декабря, а в списке задержанных нет ни одного сотрудника милицейского спецназа.

Власть оказалась хорошо подготовленной к зимнему наступлению оппозиционеров не только в части провокаций. Восстановление Евромайдана и его превращение в центр сопротивления пока выглядит единственным успехом оппозиционного триумвирата, которому сложно абстрагироваться от логики президентской кампании. Заявления об отставке Сергея Лёвочкина с поста главы АП (так и не принятой Януковичем) и сольного выступления Инны Богословской, вывалившей информацию о ситуации в "региональной" среде, оказалось достаточно, чтобы в парламенте оппозиция ждала падения правительства Азарова с плохо скрываемым нетерпением. Однако табло системы "Рада" показало результат в 186 голосов за увольнение премьера и Кабмина, и до февраля опасность для руководства исполнительной власти будет исходить только от главы государства. Еще один вариант – политико-правовой компромисс с протестующими на Майдане, к которому власть не готова и, судя по заявлению ее спикеров, готовиться не собирается.

Ободренный Николай Азаров заверил министров иностранных дел государств, входящих в ОБСЕ, что ситуация в Украине стабильна, а провокаторы и экстремисты не могут быть партнерами по евроинтеграции. С настойчивостью, достойной лучшего применения, премьер и министр иностранных дел Леонид Кожара настаивают на трехсторонних консультациях с участием России и ЕС. Инициатива выглядит несколько странной на фоне продолжительного устремления Украины в объятия Европейского Союза, которое внезапно закончилось в конце ноября. Стоит ли удивляться, что министр внутренних дел Виталий Захарченко не собирается подавать в отставку вопреки здравому смыслу.

Трехдневный визит Виктора Януковича в Китай далек от триумфальных результатов. Пребывание главы государства в Поднебесной больше напоминало стремление уйти от решения проблемы, чем результативную международную деятельность. Зато остановка в Сочи и переговоры с Владимиром Путиным благодаря журналисту The Economist Эдварду Лукасу привлекли повышенное внимание украинцев к нескольким часам из жизни их президента и его российского коллеги.

Лукас утверждал, что достигнуто стратегическое соглашение о партнерстве и вступлении Украины в Таможенный союз. Хотя журналист поспешил дезавуировать свое заявление в Twitter, процесс мобилизации недовольных сближением с Россией в Украине получил мощный импульс. Политический кризис продолжается, и есть все основания рассчитывать, что 8 декабря на улицы Киева выйдет миллион неравнодушных граждан.

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Путин Евромайдан Янукович Евгений Магда оппозиция Азаров политика аналитика От субботы до субботы итоги недели
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