Оппозиция назвала три главных требования к власти

Оппозиция, проводящая акции протеста на Евромайдане в Киеве, выдвинула президенту Виктору Януковичу три условия, при выполнении которых она готова пойти на переговоры с властью.

Их озвучил глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба партии. Оппозиция требует отставки Кабмина Николая Азарова, привлечения к ответственности организаторов и участников разгона Евромайдана 30 ноября и освобождения задержанных во время протестов (напомним, сейчас уже арестовано 12 человек).

"Первое – формирование нового технического правительства. Второе – программа действий правительства, которая предусматривает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и получение финансовой помощи от МВФ и европейских институтов. Третье – это путь к досрочным президентским и парламентским выборам путем внесения изменений в украинскую Конституцию. Это план оппозиции", - заявил Яценюк.

"Любые переговоры могут начинаться только после того, как Виктор Янукович выполнит три первых требования, которые поставила не украинская оппозиция, а миллионы украинцев после того издевательства и несправедливости, которое произошло на прошлой неделе: отставка правительства, освобождение невиновных и наказание тех, кто избивал людей. После этого мы готовы для продолжения политического и экономического диалога", - добавил он.

Напомним, ранее оппозиция на Евромайдане определила план своих действий - больше о нем читайте здесь.

В то же время, Рада на этой неделе отказалась отправлять в отставку Кабмин Николая Азарова.

На воскресенье, 8 декабря, в Киеве намечена новая массовая акция протеста, на которую организаторы хотят собрать миллион человек.