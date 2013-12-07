Азаров обвинил Евромайдан в затягивании безвизового режима с ЕС

Премьер Николай Азаров связал блокирование активистами Евромайдана органов госвласти – Кабмина, Верховной Рады и Администрации Президента – с затягиванием подписания безвизового режима с Евросоюзом.

Азаров также рассказал, что решение вопроса о безвизовом режиме с ЕС связано и с позицией российской стороны, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Именно поэтому мы предложили обсудить все противоречия в трехстороннем формате. Ведь введение безвизового режима с ЕС означает открытие безвизового режима для граждан из стран ЕС на нашей восточной границе. Поэтому российская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу, ведь будет потерян контроль на границе, также звучали выступления отдельных российских политиков о введении виз для граждан Украины, что для нас категорически неприемлемо. В данной ситуации без участия трех сторон будет очень трудно найти компромиссное решение", - отметил Азаров.

По его словам, в ближайшее время такие переговоры состоятся и путь к подписанию соглашения о безвизовом режиме будет открыт.

"Но решать существующие проблемные вопросы в условиях блокирования Администрации Президента, правительства, парламента и других госучреждений довольно трудно. Я призываю ответственных политиков прислушаться к моим словам. С безответственными политиками, экстремистами, авантюристами, провокаторами не о чем говорить. Но если политики считают себя ответственными за судьбу Украины, они должны прислушаться", - резюмирововал Азаров.

Ранее "Главред" сообщал, что в блокировании Рады, Кабмина и АП принимали участие десятки тысяч человек.

Также напомни, что Евросоюз отказывается от трехсторонних переговоров с Украиной с участием России, заявляя, что не видит роли для участия третьих стран в этом процессе.

видео: 5 канал