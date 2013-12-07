Российская империя прекратит существование на Евромайдане – Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили убежден, что победа украинского Евромайдана положит конец российскому империализму.

Об этом он заявил, выступая перед митингующими на Майдане Независимости, сообщает УНИАН.

"Сегодня вы не только защищаете будущее Украины, сегодня вы защищаете будущее всех людей, которые любят свободу", - сказал Саакашвили.

По его словам, если народы Украины, Молдовы, Грузии, других постсоветских стран, которые стремятся в Европу, не будут объединяться, то те люди, которые жалеют за Советским Союзом, которые настойчиво работают над его возобновлением, "они съедят нас в одиночку, потому мы должны быть вместе".

Обращаясь к митингующим, Саакашвили отметил: "Сегодня вы творите историю. Вам нужно сохранять спокойствие и энтузиазм... Нет у меня сомнения в том, что ваша победа изменит всех, и Россию. Украинский триумф положит конец российскому империализму".

Когда мы вместе, ничто не сможет противостоять нашему стремлению к победе", - подчеркнул он.

Саакашвили отметил, что определенное время жил в Киеве и стал чувствовать себя украинцем. "Я – украинец. Я – грузин. А, следовательно – я европеец", - сказал он.

При этом он отметил, что "в учебниках истории напишут, что Российская империя прекратила существование на Евромайдане".

Ранее "Главред" сообщал, что Саакашвили назвал президента РФ Владимира Путина рейдером, захватывающим Украину. Однако мир, по его словам, не должен оставться в стороне.