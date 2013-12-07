Оппозиция требует создания технического правительства вместо Кабмина Азарова

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не будет создавать коалиционное правительство с Президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".

По словам, оппозиционера, речь идет о техническом правительстве вместо правительства Николая Азарова, который должен внести программу для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и возобновление сотрудничества с МВФ: "А мы поддержим все, что нужно сделать в парламенте, чтобы подписать Соглашение с ЕС и возобновить переговоры с международным валютным фондом".

Яценюк подчеркнул, что переговоры с Януковичем возможны исключительно после выполнения президентом трех требований – отставка Кабмина, освобождение незаконно задержанных и наказания тех, кто ответственен в избиении участников Евромайдана.

После этого, по словам Яценюка, может начаться диалог, предметом которого должно стать формирование технического правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что оппозиция назвала три своих главных требования. Первое – формирование нового технического правительства. Второе – программа действий правительства, которая предусматривает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и получение финансовой помощи от МВФ и европейских институтов. Третье – это путь к досрочным президентским и парламентским выборам путем внесения изменений в украинскую Конституцию.