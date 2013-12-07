В Госдуме пугают: Евросоюз готовит рейдерский захват Украины

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков сделал очередное громкое заявление, касающееся Украины. По его словам, Евросоюз готовит рейдерский захват нашей страны.

Об этом российский депутат написал в своем микроблоге в Твиттере.

"Саакашвили в кои-то веки прав. Есть попытка рейдерского захвата Украины, но не со стороны Москвы, а Брюсселя: ухватив за горло, тащить в рай", - написал Пушков.

Он считает, что слово "рай" нужно читать в кавычках. "Для Болгарии, Греции и даже Сербии, которая лишь кандидат в ЕС, обещанный "рай" обернулся безнадежными сумерками", - поделился мнением депутат.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предупредил: "То, что мы сейчас видим в Киеве, это рейдерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая беспрецедентная попытка захватить всю страну, всю нацию, ее будущее. Естественно, когда дело касается таких вещей, то мир не может оставаться безразличным".

Также напомним, ранее пушков пугал украинцев: "Переход на европейские стандарты и технические условия потребует от страны вложений в размере 160 млрд евро. А эту сумму Киеву взять неоткуда".