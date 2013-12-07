Азаров объяснил, что Украине нужно для безвизового режима с Европой

Премьер Николай Азаров уверяет, что отказ Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС не означает отказа от соглашения о безвизовом режиме с Европой.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Безвизовый режим определяется отдельным соглашением и для его реализации необходимо полное выполнение нашим государством четко определенных критериев. Подавляющее большинство требований Украины выполнила", - подчеркнул Азаров.

Среди важнейших пунктов, которые выполнило наше государство, он назвал реадмиссию - прием незаконных мигрантов из стран-членов ЕС, которые проникли на их территорию из Украины.

По словам Азарова, Раде осталось принять законопроект о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине, который защищает от дискриминации на основе сексуальной ориентации в трудовых отношениях, а также связанный с правом на однополые браки и т.п.

Еще один технический вопрос, который необходимо решить для полного выполнения плана имплементации соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, это внедрение системы биопаспортов.

"Это - трудный вопрос с организационной точки зрения. Но мы взяли на себя обязательства реализовать программу внедрения биометрических паспортов и сейчас ведутся подготовительные работы", - рассказал Азаров.

Он считает, что необходимо проводить разъяснительную, ведь существуют различные точки зрения, подходы и к правам сексуальных меньшинств, и к внедрению биопаспортов, которые содержат отпечатки пальцев и другую биологическую информацию о лице.

Ранее "Главред" сообщал, что Азаров связал блокирование активистами Евромайдана органов госвласти – Кабмина, Верховной Рады и Администрации Президента – с затягиванием подписания безвизового режима с Евросоюзом.