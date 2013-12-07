Экс-президент Европарламента: сердце Европы сейчас бьется в Киеве

Экс-президент Европарламента Ежи Бузек уверен, что украинская власть должна взять на себя историческую ответственность за ситуацию в государстве.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, говоря о ситуации в Украине и протестах на Евромайдане, сообщает УНИАН.

"Сердце Европы сейчас бьется в Киеве. И могу объявить, что решение проблемы находится в руках власти, которая имеет все возможности ее решить. Это историческая ответственность, и люди должны знать правду в этой ситуации", - считает Бузек.

Политик выразил надежду, что люди, которые стоят на Майдане в столице, и оппозиция также готовы взять на себя ответственность за то, что происходит в стране, и сесть за стол переговоров.



"Это путь, по которому Украина должна идти", - добавил Бузек.

Напомним, в Киеве продолжаются протесты, которые особенно усилились после жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана 30 ноября. Больше об акциях читайте в спецтеме "Главреда".