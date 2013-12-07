Оппозиция заявила, что на Майдане готовят провокацию с участием тысячи "титушек"

В партии "Батькивщина" заявили, что на Майдане Независимости, где продолжаются акции протеста, готовится провокация с участием около тысячи "титушек", в результате которой в Украине может быть введено чрезвычайное положение.

"Партии "Батькивщина" известно о намерении властей использовать около тысячи "титушек" для провоцирования драк на Майдане, в результате которых планируется ввести чрезвычайное положение. Это может произойти уже сегодня", - говорится в заявлении пресс-службы партии, обнародованном вечером в субботу, 7 декабря.

"Мы предупреждаем власть, что знаем об этих планах. Мы обращаемся к людям на Майдане с просьбой быть бдительными. Мы призываем правоохранителей не допустить бойни и не быть соучастниками провокаций. Мы также просим международное сообщество обратить внимание на эту информацию", - отметили в "Батькивщине".

"Напоминаем провокаторам и организаторам этого циничного сценария, что на Майдане работает большое количество украинских и иностранных журналистов, которые будут фиксировать все события", - добавили в оппозиции.

Напомним, ранее оппозиционеры несколько раз заявляли о подготовке провокаций на Майдане с целью его дальнейшего разгона. В частности, об этом говорилось 1 декабря, когда участники Евромайдана только установили палатки в центре Киева.

В то же время, о провокаторах среди протестующих заявляли и представители власти.

Особо серьезные протесты в столице начались после того, как ночью 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал участников Евромайдана в центре Киева.

На воскресенье, 8 декабря, в Киеве назначена новая акция протеста - Марш миллиона.