Азаров хочет обсудить с Россией безвизовый режим Украины с ЕС

Решение вопроса о безвизовом режиме между Украиной и ЕС должно обсуждаться, в том числе, с российской стороной.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщает Правительственный портал.

"Мы предложили обсудить все противоречия в трехстороннем формате. Ведь введение безвизового режима с ЕС означает открытие безвизового режима для граждан из стран ЕС на нашей восточной границе. Поэтому российская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу, ведь будет потерян контроль на границе, также звучали выступления отдельных российских политиков о введении виз для граждан Украины, что для нас категорически неприемлемо. В данной ситуации без участия трех сторон будет очень трудно найти компромиссное решение", - объяснил глава Кабмина.

Также он выразил надежду, что такие переговоры состоятся в ближайшее время, и путь к подписанию соглашения о безвизовом режиме будет открыт.

Напомним, Николай Азаров также заявил, что Украина выполнила большую часть условий, необходимых для введения безвизового режима с Евросоюзом, и назвал те шаги, которые Киеву еще предстоит сделать.

Также премьер отметил, что протесты на Евромайдане в столице мешают работе над данным вопросом.

Ранее Украина предлагала обсудить в трехстороннем формате с участием Евросоюза и РФ подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. В то же время, в Европе возможность таких переговоров отвергали.