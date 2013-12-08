Политолог рассказал о перспективах Евромайдана и угрозе его разгона

Евромайдан в Киеве могут разогнать в ближайшие дни, в ночь на понедельник, 9 декабря. Вместе с тем, перспективы акции протеста во многом зависят от переговоров ее организаторов с властью.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Говоря о возможном силовом сценарии, он отметил: "Сейчас сложно предугадать логику дальнейших действий, ведь и 29 ноября никто не мог предвидеть, что случится то, что случилось (жестокий разгон Евромайдана "Беркутом" 30 ноября - ред.). Применение силы вызовет очередную волну протестов, хотя могут (во власти - ред.) придерживаться мнения, что силовая акция нужна для запугивания. Наиболее вероятны подобные действия в ночь с 8 на 9 декабря. Если власть не планирует идти на компромиссы, то своими действиями оппозиция мешает ей".

Также политолог отметил, что в результате последних митингов "народ перестал бояться"

"Но есть разные методы запугивания людей. Я рассматриваю это чисто гипотетически, потому что не верю, что пойдут на такое, но если будут стрелять из танков, как в свое время в китайцев, вероятно, это запугает. Надеюсь, что это невозможно в нашей стране. Однако у нас может быть запугивание в краткосрочной перспективе, такое, как жестокий разгон Майдана. В долгосрочной перспективе это будет выдергивание активистов, участников Майдана, путем давления на семью, на работе, месте учебы и так далее", - считает Голобуцкий.

Перспективы же и результаты акций протеста, по его мнению, зависят "от того, когда начнутся переговоры, и начнутся ли они вообще".

"Майдан может радикализироваться, может затухнуть, если оппозиция пойдет на компромиссы, а может и оставаться какое-то время в нынешнем состоянии, пока будут длиться переговоры. Тем более, что сейчас в поддержу Майдана высказываются по всему миру – и послы, и политические деятели, и музыканты, и общественные деятели; это может дать возможность Майдану держаться дольше", - резюмировал эксперт.

Напомним, вечером в субботу, 7 декабря, в партии "Батькивщина" заявили о подготовке на Евромайдане провокаций с участием "титушек". По информации оппозиционеров, в результате в Украине может быть даже введено чрезвычайное положение.

Больше мнений политологов о перспективах Майдана и возможных действиях власти в отношении митингующих читайте в статье "Главреда": Будут ли снова разгонять Евромайдан: прогноз экспертов.