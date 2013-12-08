Захарченко обратился к участникам протестов: призвал не угрожать милиционерам

Глава МВД Виталий Захарченко обратился к участникам акций протестов на Евромайдане, запланированных в Киеве на воскресенье, 8 декабря. Он, в частности, призвал воздержаться от угроз в адрес правоохранителей и предупредил о провокаторах, которые могут проявить себя во время митингов.

"Мирные протесты - это сигналы, что власть должна услышать людей, найти вместе с гражданским обществом цивилизованный выход из ситуации, сложившейся в Украине... Я публично признал вину органов внутренних дел в чрезмерном применении силы (во время разгона Евромайдана 30 ноября - ред.).Однако ответственность за ход мирных собраний и их последствия должны взять на себя и их организаторы, и политические деятели, которые выступают на них с различными призывами", - цитирует министра пресс-служба МВД.

Захарченко заверил, что "органы внутренних дел настроены на сотрудничество с любыми политическими силами, журналистами, народными депутатами и общественными организациями по обеспечению безопасности людей, защите общественного порядка". В пример он привел участие активистов-афганцев в патрулировании мест массового скопления людей в Киеве вместе с милицией.

"Надеюсь, сотрудничество с неравнодушными гражданами поможет пресечь любые попытки осложнить или спровоцировать ситуацию, нейтрализовать правонарушителей", - сказал глава МВД и добавил, что сейчас в Киеве "выросли отдельные преступные проявления, в частности, квартирные кражи, грабежи, хулиганства, а в столицу, к сожалению, направляются и лица с сомнительными намерениями".

Также министр рассказал о провокаторах, которые, по его словам, есть на акциях. "Имели место задержания на Майдане провокаторов, лиц, которые под видом благодетелей собирали средства на нужды митингующих и т.д. Поэтому призываю вас быть бдительными и обо всех подозрительных поступках немедленно сообщать работникам милиции. Не решайте вопрос самостоятельно, не в правовом поле. Мы готовы выделить в местах массового пребывания людей дополнительное количество работников для предупреждения, в частности, краж личного имущества", - отметил он.

Кроме того, Захарченко пожаловался, что в последние месяцы в СМИ "против Министерства внутренних дел развернута, искаженная, построенная нередко на непроверенных данных, информационная пропаганда"



"Отдельные политики ставят вопрос о нелегитимности действующей власти. Призывают к избиению сотрудников милиции, штурму и захвату органов власти. Какую правовую оценку следует давать таким действиям? Общественности навязывается мнение и пропагандируется ненависть к милиционеру и правоохранительной системе в целом. Раздаются призывы к неповиновению, отдельные лица прибегают к угрозам в адрес правоохранителей и даже членов их семей. Это все имеет признаки преступления, а моральную сторону таких поступков нечего и комментировать. Прошу и призываю не прибегать к таким позорным поступкам, отличать правдивую информацию от той, которая направлена на искусственное формирование общественного недовольства, агрессию", - обратился к участникам протестов министр.

На угрозы правоохранителям и членам их семей он побещал немедленно реагировать. "Обращаюсь к организаторам протестных акций - нам следует вместе предотвратить незаконные действия по отношению к работникам милиции. Подчеркиваю - подобные угрозы согласно закону влекут за собой уголовную ответственность", - сказал глава МВД.

В то же время, он пообещал после "тщательной проверки" привлечь к ответственности сотрудников милиции виновных в избиениях граждан (напомним, сейчас идет расследование, но ни один силовик не задержан - ред.) и потребовал от своих подчиненных не нарушать дисциплину и закон.

В конце обращения Захарченко призвал киевлян и гостей столицы не поддаваться на провокации. "В который раз прошу быть бдительными, не оставлять детей без присмотра, проявлять уважение к людям преклонного возраста. Не поддавайтесь на провокации! Как показали прошлые события, такие лица (провокаторы - ред.) имеют для этого соответствующую подготовку, рассчитывают на привлечение к их противоправным действиям как можно значительного количества граждан. Это уже определенные технологии, и они используются не впервые", - добавил министр.

Напомним, ранее Захарченко заявил о том, что не намерен подавать в отставку в связи с разгоном Евромайдана в центре Киева.

Увольнение главы МВД и его привлечение к ответственности входят в число требований оппозиции, которые она выдвинула в адрес власти.