Захарченко обратился к участникам протестов: призвал не угрожать милиционерам

8 декабря 2013, 03:17

Глава МВД также рассказал о провокаторах и призвал не поддаваться на их действия.

Виталий Захарченко

Глава МВД Виталий Захарченко обратился к участникам акций протестов на Евромайдане, запланированных в Киеве на воскресенье, 8 декабря. Он, в частности, призвал воздержаться от угроз в адрес правоохранителей и предупредил о провокаторах, которые могут проявить себя во время митингов.

"Мирные протесты - это сигналы, что власть должна услышать людей, найти вместе с гражданским обществом цивилизованный выход из ситуации, сложившейся в Украине... Я публично признал вину органов внутренних дел в чрезмерном применении силы (во время разгона Евромайдана 30 ноября - ред.).Однако ответственность за ход мирных собраний и их последствия должны взять на себя и их организаторы, и политические деятели, которые выступают на них с различными призывами", - цитирует министра пресс-служба МВД.

Захарченко заверил, что "органы внутренних дел настроены на сотрудничество с любыми политическими силами, журналистами, народными депутатами и общественными организациями по обеспечению безопасности людей, защите общественного порядка". В пример он привел участие активистов-афганцев в патрулировании мест массового скопления людей в Киеве вместе с милицией.

"Надеюсь, сотрудничество с неравнодушными гражданами поможет пресечь любые попытки осложнить или спровоцировать ситуацию, нейтрализовать правонарушителей", - сказал глава МВД и добавил, что сейчас в Киеве "выросли отдельные преступные проявления, в частности, квартирные кражи, грабежи, хулиганства, а в столицу, к сожалению, направляются и лица с сомнительными намерениями".

Также министр рассказал о провокаторах, которые, по его словам, есть на акциях. "Имели место задержания на Майдане провокаторов, лиц, которые под видом благодетелей собирали средства на нужды митингующих и т.д. Поэтому призываю вас быть бдительными и обо всех подозрительных поступках немедленно сообщать работникам милиции. Не решайте вопрос самостоятельно, не в правовом поле. Мы готовы выделить в местах массового пребывания людей дополнительное количество работников для предупреждения, в частности, краж личного имущества", - отметил он.

Кроме того, Захарченко пожаловался, что в последние месяцы в СМИ "против Министерства внутренних дел развернута, искаженная, построенная нередко на непроверенных данных, информационная пропаганда"

"Отдельные политики ставят вопрос о нелегитимности действующей власти. Призывают к избиению сотрудников милиции, штурму и захвату органов власти. Какую правовую оценку следует давать таким действиям? Общественности навязывается мнение и пропагандируется ненависть к милиционеру и правоохранительной системе в целом. Раздаются призывы к неповиновению, отдельные лица прибегают к угрозам в адрес правоохранителей и даже членов их семей. Это все имеет признаки преступления, а моральную сторону таких поступков нечего и комментировать. Прошу и призываю не прибегать к таким позорным поступкам, отличать правдивую информацию от той, которая направлена на искусственное формирование общественного недовольства, агрессию", - обратился к участникам протестов министр.

На угрозы правоохранителям и членам их семей он побещал немедленно реагировать. "Обращаюсь к организаторам протестных акций - нам следует вместе предотвратить незаконные действия по отношению к работникам милиции. Подчеркиваю - подобные угрозы согласно закону влекут за собой уголовную ответственность", - сказал глава МВД.

В то же время, он пообещал после "тщательной проверки" привлечь к ответственности сотрудников милиции виновных в избиениях граждан (напомним, сейчас идет расследование, но ни один силовик не задержан - ред.) и потребовал от своих подчиненных не нарушать дисциплину и закон.

В конце обращения Захарченко призвал киевлян и гостей столицы не поддаваться на провокации. "В который раз прошу быть бдительными, не оставлять детей без присмотра, проявлять уважение к людям преклонного возраста. Не поддавайтесь на провокации! Как показали прошлые события, такие лица (провокаторы - ред.) имеют для этого соответствующую подготовку, рассчитывают на привлечение к их противоправным действиям как можно значительного количества граждан. Это уже определенные технологии, и они используются не впервые", - добавил министр.

Напомним, ранее Захарченко заявил о том, что не намерен подавать в отставку в связи с разгоном Евромайдана в центре Киева.

Увольнение главы МВД и его привлечение к ответственности входят в число требований оппозиции, которые она выдвинула в адрес власти.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евромайдан милиция Захарченко провокации обращение протесты разгон Евромайдана
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять