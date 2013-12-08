Евромайдан в Киеве: ночь прошла спокойно

Евромайдан выстоял восемнадцадтую ночь протестов. Сутки началисьт спокойно – не было ни попыток разгона, ни провокаций.

Сегодня в 12:00 на Майдане Независимости пройдет народное вече. По прогнозам, на него соберется больше миллиона людей, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, в прошлое воскресенье, 1 декабря когда на "Народное вече" вышли 800 тыс. человек, всех желающих Майдан не вместил.

Всю ночь на Майдане оставались больше тысячи человек. Еще несколько сотен распределены по периметру Майдана и в патрулях. Около двух тысяч расположились на ночлег в КГГА, Доме профсоюзов, в бывшем Октябрьском дворце и в палатках.

Единственная проблема этой ночи – погода. На Майдане – холодно и ветренно, идет снег, но атмосфера остается теплой. Некоторые митингующие даже жарят шашлыки, создан конвейер по производству чая, кофе и бутербродов.

Безопасность на Майдане обеспечивают ветераны спецназа МВД, КГБ, ГРУ и Вооруженных Сил Украины. Многие имеют боевой опыт в горячих точках – от Афганистана до Чечни.

В 4 часа утра Андрей Парубий объявил, что из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, а также из южных и восточных областей едут длинные колонны транспорта с людьми. По его словам, на автозаправках по маршруту в Киев большие очереди. ГАИ останавливает автобусы, но не решается их задерживать, колонны продолжают движение.

А в 5 утра протестующие традиционно пели Гимн Украины.

Напомним, народные протесты, вызванные отказом властей подписать Соглашение об ассоциации Украина–ЕС, обрели новую силу после событий 30 ноября, когда "Беркут" разогнал мирный митинг студентов на Майдане Независимости. Это вызвало волну протестов в стране.

1 декабря на "Народное вече" вышли 800 тыс. человек. Уличные протесты в Киеве продолжаются.

Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.

Фото: ЛIГАБiзнесIнформ, facebook.com/andriy.parubiy