Сегодня в Киеве – Марш миллиона украинцев

Сегодня, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости пройдет "Марш миллиона украинцев".

Митинг запланирован на 12:00. В требованиях участников акции указано, что главной целью "марша" является отставка правительства, сообщает ТСН.

"Если по состоянию на 15:00 воскресенья правительство не уходит в отставку, объявляется всеукраинская всеобщая забастовка", – говорится в обращении организаторов митинга.

Напомним, на народное вече 1 декабря вышли около 800 тысяч участников.

Народные протесты, вызванные отказом властей подписать Соглашение об ассоциации Украина–ЕС, обрели новую силу после событий 30 ноября, когда "Беркут" разогнал мирный митинг студентов на Майдане Независимости. Это вызвало волну протестов в стране.

Уличные протесты в Киеве продолжаются. Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.

Фото: ТСН.