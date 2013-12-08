Регионалы собрали на анти-Майдан 15 тысяч человек

В воскресенье, 8 декабря, на проводимый в Мариинском парке митинг регионалов "Построим Европу в Украине" собралось около 2 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ПР сообщает УНН.

В парке играет музыка, активисты собираются группами. В руках они держат флаги "Партии регионов" и флаг Украины. Автобусов, на которых прибыли митингующие, возле парка не видно.

В то же время активист Евромайдана Юрий Урбанский на своей странице в Facebook написал:

"Риги свозят бюджетников и студентов - сегодня утром на Леси Украинки было порядка 2-3 десятков автобусов и маршруток, еще разгружаются на Певческом поле и где-то на Старонаводницкой. Настроение у народа не очень, некоторые даже приветствовал нашу колонну "Майдан-ГПУ", расступались пропуская нас".

Позже пресс-служба ПР сообщила, что на митинг собралось более 15 тыс. ее сторонников. "Митингующие выступают за мирное решение ситуации, возникшей в стране, а также осуждают действия лидеров оппозиционных сил, направленные на раскол общества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Поддержать марш уже пообещали украинские диаспоры в 20 городах мира.

Фото: partyofregions.ua