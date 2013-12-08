В Госдуме пугают: безвизовый режим с Европой Украине не поможет

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков сделал очередное громкое заявление, касающееся Украины, заявив, что безвизовый режим с Европой нам не поможет.

Об этом российский депутат написал в своем микроблоге в Твиттере.

"США призвали ЕС отменить визы для украинцев. Но проблема страны в другом - в состоянии экономики и финансов. В этом безвизовый режим ей не поможет", - подчеркнул Пушков.

Ранее "Главред" сообщал, что российский депутат пугал украинцев тем, что Евросоюз готовит рейдерский захват Украины.

Также напомним, ранее Пушков рассказывал: "Переход на европейские стандарты и технические условия потребует от страны вложений в размере 160 млрд евро. А эту сумму Киеву взять неоткуда".