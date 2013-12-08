Евромайдан снял осаду Кабмина

Активисты Евромайдана ушли от здания Кабинета министров Украины, где они находились со 2 декабря.

Возле центрального входа в здание Кабмина нет ни одного организованного пикета митингующих, сообщает УНИАН.

В то же время Кабмин усиленно охраняется, а его вход по-прежнему заблокирован милицейскими автобусами.

Буквально сейчас к пересечению улиц Грушевского и Садовой подходит колонна солдат Внутренних войск МВД в спецобмундировании численностью около 200 человек. Они выстраиваются непосредственно на углу этих улиц. Дальнейшие их действия неизвестны.

Улица Грушевского также остается заблокированной автобусами с милицией.

За автобусами милиция монтирует громкоговорители.

Видно, что милиционеры и спецназовцы базируются как в Кабмине, так и во всех прилегающих домах, в частности, большое их количество заходит и выходит из зданий комитетов ВР по ул. Садовой.

Как ранее писал "Главред", с самого утра 8 декабря участок улицы Грушевского от Верховной Рады до Кабинета министров заблокирован автобусами милиции. Возле здания Кабмина дежурят милиционеры и бойцы спецподразделения "Беркут". Также микроавтобусы заблокировали часть улицы Липской.

Напомним, сегодня в Киеве на Евромайдане пройдет Третье Народное вече – Марш миллиона украинцев.

А в это же время на площади Конституции возле Верховной Рады проходит бессрочный анти-Майдан сторонников Партии регионов.