На Евромайдане собрались десятки тысяч людей

На Майдане Независимости собрались уже десятки тысяч людей и народ продолжает активно прибывать на Третье народное вече.

За час до начала акции собрались не менее 50 тысяч человек, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, в минувшее воскресенье на Второе народное вече в центре Киева, по данным организаторов, собралось до 500 тысяч человек.

Тогда на улице Банковой возле Администрации президента сотрудники структур МВД (в частности, спецподразделения "Беркут") жестоко избили граждан и журналистов. Пострадали мирные участники Евромайдана и около 50 журналистов.

Как ранее писал "Главред", сегодня утром активисты Евромайдана ушли от здания Кабинета министров Украины, где они находились со 2 декабря. Возле центрального входа в здание Кабмина нет ни одного организованного пикета митингующих. В то же время Кабмин усиленно охраняется, а его вход по-прежнему заблокирован милицейскими автобусами.