Оппозиция больше не требует отставки правительства – экс-президент Европарламента

По словам экс-президента Европейского парламента Ежи Бузека, который вчера в Киеве встречался с украинскими оппозиционерами, украинская оппозиция готова к компромиссу с властью и больше не требует отставки Кабмина Азарова.

Об этом он заявил в комментарии польскому каналу TVN24.

"Уже не требуют смены правительства, лишь частичного изменения его состава. Есть два базовых требования: наказание виновных в событиях на прошлой неделе и выпустить всех заключенных", – сказал Бузек.

По его мнению, эти требования являются базовыми для начала переговоров украинской оппозиции с представителями власти, а оппозиционеры готовы к компромиссу, который позволил бы Украине выйти из нынешнего кризиса.