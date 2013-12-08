В Киеве начался Марш миллиона украинцев, опубликованы фото

На Майдане собралось около 100 тыс. человек
Об этом соощает НБН.
Народное вече на Майдане Независимости началось с молебна, который провели представители нескольких церквей, сообщает "Украинская правда".
После этого ожидается выступление лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.
Люди продолжают прибывать. Подходы к Майдану тоже заполнены митингующими. Столичное метро перегружено.
Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря в Народном вече на Майдане собралось до 800 тысяч человек.
Фото: pravda.com.ua