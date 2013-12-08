В Киеве начался Марш миллиона украинцев, опубликованы фото

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости проходит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев, на которой собралось уже около 100 тысяч человек.

Об этом соощает НБН.

Народное вече на Майдане Независимости началось с молебна, который провели представители нескольких церквей, сообщает "Украинская правда".

После этого ожидается выступление лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

Люди продолжают прибывать. Подходы к Майдану тоже заполнены митингующими. Столичное метро перегружено.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря в Народном вече на Майдане собралось до 800 тысяч человек.

Фото: pravda.com.ua