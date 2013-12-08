На марш в Киеве собрался миллион человек - организаторы

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости началось Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Организаторы акции уже заявили об участии в ней миллиона человек.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Со сцены выступил Тарас Петриненко, который исполни песню "Украина". Ведущий в свою очередь со сцены сказал: "Здесь уже собрался миллион, о котором мы говорили".

Люди воскликнули: "Ура" после этого ведущий пригласил святых отцов для произнесения молитвы. Большинство людей не стоят на месте. Они ходят вокруг палаточного городка и стеллы.

Митингующие держат небольшие голубые таблички: "Здесь нет страха. Иди на Майдан", "У востока и запада одна цель - убрать бандитов из власти".

У входа к Дом профсоюзов дежурит "скорая", а среди людей ходят врачи-волонтеры, которые раздают лекарства. В частности от простуды и болезней сердца.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря в Народном вече на Майдане собралось до 800 тысяч человек.

Фото: Михайлины Скорик