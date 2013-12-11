Евромайдан и милицейские "зачистки" в Киеве: главные подробности

В Киеве на Евромайдане 21-е сутки продолжаются акции протеста в поддержку евроинтеграции Украины, отставки Президента, Кабмина и роспуска Верховной Рады.

Ночь среды, 11 декабря, началась тревожно. "Беркут" начал разгонять Евромайдан - силовики окружили протестующих и сносят баррикады.

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А во вторник, 10 декабря, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон и Президент Виктор Янукович во время 3-часовой встречи "обсудили все необходимые вопросы".

Потом глава европейской дипломатии пришла на Майдан Незавимости в сопровождении главы представительства ЕС в Украине Яна Томбиньского и примерно 10 минут постояла среди митингующих. Участники акции, которые узнали ее, скандировали: "Кэтрин Эштон! Кэтрин Эштон!".

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что оппозиция, представляющая митингующих на Евромайдане, может сесть за "круглый стол" и начать переговоры с властью, если предложение о такой встрече будет получено от европейских политиков.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле призвал украинские власти освободить всех задержанных активистов Евромайдана. Об этом он заявил в Европарламенте во время дебатов по результатам Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" и ситуации в Украине,

А экс-премьер Бельгии Ги Верховстат в Страсбурге перед заседанием Европарламента заявил, что Евромайдан в Киеве стал самой масштабной в истории акцией в поддержку ЕС.

Во вторник, 10 ноября, Президент Виктор Янукович уже заявил, что все виновные за совершенные на Майдане правонарушения должны понести ответственность.

А комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле подчеркнул, что Украине нужно искать консенсус, как преодолевать "очень сложное экономическое и особенно финансовое" положение и не использовать силу против мирных протестующих Евромайдана.

В то же время депутат Госдумы России от КПРФ Владимир Федоткин предположил, что Россия может получить свой Майдан, поскольку уровень жизни людей в стране ниже, чем в западных государствах.

Однако это не помешало Госдуме принять заявление о ситуации в Украине и назвать Евромайдан государственным переворотом, который наносит удар по славянскому родству.

Украинские спецслужбы уже потребовали от грузинских журналистов покинуть Украину в течение трех дней на основании обращения зама председателя СБУ о якобы их причастности к массовым беспорядкам на Евромайдане и свержению государственной власти.



Напомним, что в ночь на вторник, 10 ноября, милиция начала активную атаку на митингующих. Был полностью разблокирован правительственный квартал - снесены баррикады на улице Грушевского возле Дома офицеров, на углу улиц Богомольца и Шелковичной, а также Лютеранской и Банковой.

Центром сопротивления в Киеве фактически остается Майдан Независимости - ночью в здании КГГА на несколько часов гас свет, оттуда стали выводить участников протестов.

В результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.

Однако, несмотря на "зачистку" силовиками правительственного квартала, ночь на Евромайдане активисты провели спокойно: молились, пели и танцевали.

Утром около 300 милиционеров разогнали митингующих, которые блокировали силовиков на территории военной части.

Между тем, милиция полностью заблокировала правительственный квартал и пропускала на работу представителей Кабмина и Верховной Рады только по пропускам.

Между тем, "титушки" заблокировали представительство Евросоюза в Украине. В тоже время Партия регионов собрала возле Рады 500 своих сторонников.

В полдень в Киеве началась встреча Президента Виктора Януковича с бывшими президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Встреча должна стать первым шагом к широкому "круглому столу" по ситуации в Украине.

В понедельник, 9 декабря, вечером бойцы спецназа начали вытеснять митингующих из правительственного квартала. На углу Крепостного переулку и улицы Институтской произошла драка между нардепами и солдатами Внутренних войск. В числе этих депутатов оказались Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий.

Кроме того, в "Свободе" заявили, что вице-спикер Рады Руслан Кошулинский был травмирован в давке с "Беркутом" на Лютеранской.

В то же время, на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца пикету УДАРа удалось остановить спецтехнику - в акции принимали участие нардепы партии, а также Виталий и Владимир Кличко.

На углу Институтской и Крепосного переулка "титушки" с бульдозером снесли палаточный городок. "Атаковали с помощью грейдера - точно такого же, как на улице Банковой. Милиция показательно не вмешивалась, но не позволяламитингующим проникнуть в палаточный городок, окружив его плотным кольцом", - сообщает #ЄвроМайдан.

Около 19:00 "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на источник в МВД собщила о приказе, который получили силовики - в ночь на 10 декабря от митингующих должен быть очищен Дом профсоюзов и здание КГГА.

Позже стало известно о телефонном разговоре Виктора Януковича с вице-президентом США, в котором Джо Байден заявил о недопустимости насилия на Евромайдане.

Зачистка улицы Грушевского

Ранее в осаде оказался Майдан Незавимости, который окружили бойцы спецназа "Беркут" и "Тигр", поддержанные другими силовиками. Некоторые из них перекрыли Крещатик и прилегающие улицы. После сообщения о заминировании трех станций метро в центре Киева стало невозможно попасть на Майдан, и к митингующим уже не могли прибывать дополнительные силы.

В сторону Майдана двинулась тяжелая техника - бульдозеры и гидранты, активисты ждали "зачистки".

Позже спасатели объяснили, что пожарные машины появились в центре столицы для помощи автомобилистам, которые застряли в снежных заносах и категорически опровергли возможность участия в разгоне митингующих.

Фото заблокированного Крещатика смотрите здесь.

Такдже напомним, что в Киев из военной базы в Василькове прорвалась автоколонна со крымским спецназом ВВ "Тигр". Местным активистам удалось заблокировать часть сцпецназовцев и вернуть их в казармы.

Прорвавший спецназ доехал в Киеве до местро "Дружбы народов", после чего пешей колонной двинулся в центр столицы в направлении правительственного квартала.

Кроме того, 10 автобусов и автомобилей со спецназом доехали до Михайловской площади, расположенной в 500 метрах от Майдана Независимости.

Бойцы "Беркута" появились во внутреннем дворике Гостелерадиокомпании на Крещатике, 26. В Киевской мэрии уже готовятся к штурму: попросили уйти из здания всех посторонних и заняли позиции на первом этаже.

Напомним, что ночь на Майдане прошла спокойно. Люди в течение ночи пели песни, грелись у огня, а со сцены играла музыка.

Также на Банковой активисты Евромайдана поймали парня, который бросил петарду в бойцов спецотряда "Беркут". По его словам неизвестные обещали ему за это денежное вознаграждение в сумме 200 грн.

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция провела Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Организаторы акции уже заявили об участии в ней миллиона человек.

Акцию протеста на Евромайдане поддержали более чем в 30 городах мира.

После митинга пикетчики оцепили админцентр Киева по периметру улиц Крещатик – Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – Шелковичная – Лютеранская, но ждали ночного штурма, поэтому выстроли три линии обороны.

Митингующие поставили баррикады под Кабмином и перегородили улицу Грушевского. В ход пошли колоды, клумбы и чугунные плиты. Также в правительственном квартале стоят палатки.

Несмотря на то, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, оппозиция все равно заявила о блокировании всего правительственный квартала - до выполнения властями ее требований.

В частности, оппозиция дала власти 48 часов на то, чтобы отправить в отставку Кабмина Николая Азарова и наказать главу МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября.

Фоторепортаж о том, как Евромайдан митинговал на Марше миллиона украинцев смотрите здесь.

СБУ уже открыла дело за призывы к свержению власти. По сообщению СМИ, производство заведено на Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Позже в СБУ опровергли наличие подозреваемых по этому делу.

Кроме того, вечером в воскресенье в Киеве снесли памятник Ленину (смотрите видео).

Ответственность за акцию взяла на себя "Свобода", а на Евромайдане от этой акции открестились. После того, как монумент был повален, его разбили на куски кувалдами, а очевидцы разобрали осколки - "на сувениры".

В КПУ уже заявили, что возмущены сносом памятника Ленину и будут требовать в Раде ответственности всех участников этого инцидента.

p>Позже в Сети появились комментарии инцидента со стороны оппозиции. Так, Яценюк и Тягнибок отреагировали шутками, а вот певица Руслана и журналист Мустафа Найем - резко осудили уничтожение монумента.

Кроме того, выяснилось, что милиция отреагировала на снос памятника Ленину - было открыто уголовное производство по статье "организация массовых беспорядков", которая предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Днем к Евромайдану обратилась Юлия Тимошенко, которая призвала украинцев не сдаваться и не отступать ни шагу назад, предложив оппозиции свой план действий по смене власти.

А общественный деятель, активист инициативной группы "1 декабря" Мирослав Попович, заявил, что кровь детей, искалеченных 30 ноября - на руках правительства, поэтому он потребовал отставки Кабмина.

Также напомним, что народное вече началось с чтения "Отче наш", который провели глава УПЦ КП, святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, епископ Вышгородский Агапит, предстоятель УАПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Мефодий, епископ Вышгородский и Подольский Владимир, епископ УГКЦ Богдан, а также представители ряда евангельских церквей Украины.

Кроме того, со сцены выступил Тарас Петриненко, который исполнил песню "Украина". Ведущий в свою очередь со сцены сказал: "Здесь уже собрался миллион, о котором мы говорили".

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря в Народном вече на Майдане собралось до 800 тысяч человек.

фото: batkivshchyna.com.ua, @S_Andrushko, УНИАН. видео: Украинская правда, facebook.com/Александр Аронец, Громадське ТБ