Евромайдан и милицейские "зачистки" в Киеве: главные подробности

8 декабря оппозиция организовала в Киеве Третье народное вече, а уже на следующий день "Беркут" начал вытеснять митингующих.
Ночь среды, 11 декабря, началась тревожно. "Беркут" начал разгонять Евромайдан - силовики окружили протестующих и сносят баррикады.
Больше читайте в ленте новостей "Главреда".
А во вторник, 10 декабря, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон и Президент Виктор Янукович во время 3-часовой встречи "обсудили все необходимые вопросы".
Потом глава европейской дипломатии пришла на Майдан Незавимости в сопровождении главы представительства ЕС в Украине Яна Томбиньского и примерно 10 минут постояла среди митингующих. Участники акции, которые узнали ее, скандировали: "Кэтрин Эштон! Кэтрин Эштон!".
Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что оппозиция, представляющая митингующих на Евромайдане, может сесть за "круглый стол" и начать переговоры с властью, если предложение о такой встрече будет получено от европейских политиков.
Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле призвал украинские власти освободить всех задержанных активистов Евромайдана. Об этом он заявил в Европарламенте во время дебатов по результатам Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" и ситуации в Украине,
А экс-премьер Бельгии Ги Верховстат в Страсбурге перед заседанием Европарламента заявил, что Евромайдан в Киеве стал самой масштабной в истории акцией в поддержку ЕС.
Во вторник, 10 ноября, Президент Виктор Янукович уже заявил, что все виновные за совершенные на Майдане правонарушения должны понести ответственность.
А комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле подчеркнул, что Украине нужно искать консенсус, как преодолевать "очень сложное экономическое и особенно финансовое" положение и не использовать силу против мирных протестующих Евромайдана.
В то же время депутат Госдумы России от КПРФ Владимир Федоткин предположил, что Россия может получить свой Майдан, поскольку уровень жизни людей в стране ниже, чем в западных государствах.
Однако это не помешало Госдуме принять заявление о ситуации в Украине и назвать Евромайдан государственным переворотом, который наносит удар по славянскому родству.
Украинские спецслужбы уже потребовали от грузинских журналистов покинуть Украину в течение трех дней на основании обращения зама председателя СБУ о якобы их причастности к массовым беспорядкам на Евромайдане и свержению государственной власти.
Напомним, что в ночь на вторник, 10 ноября, милиция начала активную атаку на митингующих. Был полностью разблокирован правительственный квартал - снесены баррикады на улице Грушевского возле Дома офицеров, на углу улиц Богомольца и Шелковичной, а также Лютеранской и Банковой.
Центром сопротивления в Киеве фактически остается Майдан Независимости - ночью в здании КГГА на несколько часов гас свет, оттуда стали выводить участников протестов.
В результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.
Однако, несмотря на "зачистку" силовиками правительственного квартала, ночь на Евромайдане активисты провели спокойно: молились, пели и танцевали.
Утром около 300 милиционеров разогнали митингующих, которые блокировали силовиков на территории военной части.
Между тем, милиция полностью заблокировала правительственный квартал и пропускала на работу представителей Кабмина и Верховной Рады только по пропускам.
Между тем, "титушки" заблокировали представительство Евросоюза в Украине. В тоже время Партия регионов собрала возле Рады 500 своих сторонников.
В полдень в Киеве началась встреча Президента Виктора Януковича с бывшими президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Встреча должна стать первым шагом к широкому "круглому столу" по ситуации в Украине.
В понедельник, 9 декабря, вечером бойцы спецназа начали вытеснять митингующих из правительственного квартала. На углу Крепостного переулку и улицы Институтской произошла драка между нардепами и солдатами Внутренних войск. В числе этих депутатов оказались Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий.
Кроме того, в "Свободе" заявили, что вице-спикер Рады Руслан Кошулинский был травмирован в давке с "Беркутом" на Лютеранской.
В то же время, на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца пикету УДАРа удалось остановить спецтехнику - в акции принимали участие нардепы партии, а также Виталий и Владимир Кличко.
На углу Институтской и Крепосного переулка "титушки" с бульдозером снесли палаточный городок. "Атаковали с помощью грейдера - точно такого же, как на улице Банковой. Милиция показательно не вмешивалась, но не позволяламитингующим проникнуть в палаточный городок, окружив его плотным кольцом", - сообщает #ЄвроМайдан.
Около 19:00 "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на источник в МВД собщила о приказе, который получили силовики - в ночь на 10 декабря от митингующих должен быть очищен Дом профсоюзов и здание КГГА.
Позже стало известно о телефонном разговоре Виктора Януковича с вице-президентом США, в котором Джо Байден заявил о недопустимости насилия на Евромайдане.
Зачистка улицы Грушевского
Ранее в осаде оказался Майдан Незавимости, который окружили бойцы спецназа "Беркут" и "Тигр", поддержанные другими силовиками. Некоторые из них перекрыли Крещатик и прилегающие улицы. После сообщения о заминировании трех станций метро в центре Киева стало невозможно попасть на Майдан, и к митингующим уже не могли прибывать дополнительные силы.
В сторону Майдана двинулась тяжелая техника - бульдозеры и гидранты, активисты ждали "зачистки".
Позже спасатели объяснили, что пожарные машины появились в центре столицы для помощи автомобилистам, которые застряли в снежных заносах и категорически опровергли возможность участия в разгоне митингующих.
Фото заблокированного Крещатика смотрите здесь.
Такдже напомним, что в Киев из военной базы в Василькове прорвалась автоколонна со крымским спецназом ВВ "Тигр". Местным активистам удалось заблокировать часть сцпецназовцев и вернуть их в казармы.
Прорвавший спецназ доехал в Киеве до местро "Дружбы народов", после чего пешей колонной двинулся в центр столицы в направлении правительственного квартала.
Кроме того, 10 автобусов и автомобилей со спецназом доехали до Михайловской площади, расположенной в 500 метрах от Майдана Независимости.
Бойцы "Беркута" появились во внутреннем дворике Гостелерадиокомпании на Крещатике, 26. В Киевской мэрии уже готовятся к штурму: попросили уйти из здания всех посторонних и заняли позиции на первом этаже.
Напомним, что ночь на Майдане прошла спокойно. Люди в течение ночи пели песни, грелись у огня, а со сцены играла музыка.
Также на Банковой активисты Евромайдана поймали парня, который бросил петарду в бойцов спецотряда "Беркут". По его словам неизвестные обещали ему за это денежное вознаграждение в сумме 200 грн.
В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция провела Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Организаторы акции уже заявили об участии в ней миллиона человек.
Акцию протеста на Евромайдане поддержали более чем в 30 городах мира.
После митинга пикетчики оцепили админцентр Киева по периметру улиц Крещатик – Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – Шелковичная – Лютеранская, но ждали ночного штурма, поэтому выстроли три линии обороны.
Митингующие поставили баррикады под Кабмином и перегородили улицу Грушевского. В ход пошли колоды, клумбы и чугунные плиты. Также в правительственном квартале стоят палатки.
Несмотря на то, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, оппозиция все равно заявила о блокировании всего правительственный квартала - до выполнения властями ее требований.
В частности, оппозиция дала власти 48 часов на то, чтобы отправить в отставку Кабмина Николая Азарова и наказать главу МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября.
Фоторепортаж о том, как Евромайдан митинговал на Марше миллиона украинцев смотрите здесь.
СБУ уже открыла дело за призывы к свержению власти. По сообщению СМИ, производство заведено на Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Позже в СБУ опровергли наличие подозреваемых по этому делу.
Кроме того, вечером в воскресенье в Киеве снесли памятник Ленину (смотрите видео).
Ответственность за акцию взяла на себя "Свобода", а на Евромайдане от этой акции открестились. После того, как монумент был повален, его разбили на куски кувалдами, а очевидцы разобрали осколки - "на сувениры".
В КПУ уже заявили, что возмущены сносом памятника Ленину и будут требовать в Раде ответственности всех участников этого инцидента.
p>Позже в Сети появились комментарии инцидента со стороны оппозиции. Так, Яценюк и Тягнибок отреагировали шутками, а вот певица Руслана и журналист Мустафа Найем - резко осудили уничтожение монумента.
Кроме того, выяснилось, что милиция отреагировала на снос памятника Ленину - было открыто уголовное производство по статье "организация массовых беспорядков", которая предусматривает до восьми лет тюрьмы.
Днем к Евромайдану обратилась Юлия Тимошенко, которая призвала украинцев не сдаваться и не отступать ни шагу назад, предложив оппозиции свой план действий по смене власти.
А общественный деятель, активист инициативной группы "1 декабря" Мирослав Попович, заявил, что кровь детей, искалеченных 30 ноября - на руках правительства, поэтому он потребовал отставки Кабмина.
Также напомним, что народное вече началось с чтения "Отче наш", который провели глава УПЦ КП, святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, епископ Вышгородский Агапит, предстоятель УАПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Мефодий, епископ Вышгородский и Подольский Владимир, епископ УГКЦ Богдан, а также представители ряда евангельских церквей Украины.
Кроме того, со сцены выступил Тарас Петриненко, который исполнил песню "Украина". Ведущий в свою очередь со сцены сказал: "Здесь уже собрался миллион, о котором мы говорили".
Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря в Народном вече на Майдане собралось до 800 тысяч человек.
фото: batkivshchyna.com.ua, @S_Andrushko, УНИАН. видео: Украинская правда, facebook.com/Александр Аронец, Громадське ТБ