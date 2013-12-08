Тимошенко обратилась к Майдану: не садитесь за стол переговоров

Юлия Тимошенко обратилась к участникам Марша миллиона, собравшимся на Майдане Независимости в Киеве.

Экс-премьер, в частности, призвала участников протестов не садиться за стол переговоров с властью и предложила свой план действий,с помощью которого, по ее мнению, оппозиция может добиться смены руководства Украины.



"Cегодня мы переживаем самый сложный исторический период за все 22 года независимости. Мы стоим на лезвии бритвы между окончательным обвалом в жестокую коррумпированную диктатуру и возвращением домой в европейское сообщество. Причем оказаться в средневековой диктатуре у нас с вами несравнимо больше шансов", - предупредила политик в начале обращения.



"И поэтому первое, о чем я хочу вас попросить, - не сдавайтесь! Не делайте ни шагу назад! Не садитесь за стол переговоров с бандой, у которой руки по локоть в крови наших детей, а оффшорные счета ломятся от ваших средств", - призвала она.

Также политик предложила протестующим с Евромайдана свой план действий. "Мой первый совет - не распыляйте силу вашего удара, не тратьте свое внимание на мелких шестерок режима. Сконцентрируйте все свои планы, все действия, всю силу на одном-единственном - на досрочном отстранении от власти причины всех бед в Украине, автора и руководителя авторитаризма и коррупции - Януковича", - сказала она.

Митингующим она предложила несколько шагов:

"Формируйте новое Правительство Народного Доверия на паритете между гражданским обществом и оппозицией из людей, которые безупречны с точки зрения морали и профессионализма и мирным путем приводите его к власти. Формируйте Центральную Избирательную Комиссию Народного Доверия из опытных и честных правоведов и начинайте тщательно, законно, прозрачно готовить страну к честным внеочередным президентским выборам, которые будут проводиться по воле народа и под контролем международных наблюдателей. Откройте всенародный сбор средств на проведение внеочередных выборов президента и парламента. Тратьте эти средства под контролем наблюдательного совета, избранного из людей, которым доверяет вся страна", - призвала экс-премьер.

Также она уверена, что переговоры протестующих с властью возможны только при условии проведения внеочередных выборов Президента и Рады.



"Второй пункт плана, который я предлагаю, - немедленно на Майдане утвердите группу авторитетных военных от гражданского общества и оппозиции, которые безотлагательно начнут переговоры с руководителями армии и силовых структур всех уровней об их переходе на сторону народа, об их отказе служить диктатуре. Мы должны исключить любой силовой вариант, который может быть использован против народа, который хочет воплотить свою волю в жизнь", - также предложила Тимошенко.



"Третий пункт. Надо немедленно утвердить на Майдане группу высокопрофессиональных кадровых дипломатов в составе не менее 15 человек, которые безотлагательно начнут переговоры с лидерами всего демократического мира о помощи украинскому народу устранить авторитарный режим с помощью введения санкций и проведения международных антикоррупционных расследований. Наши дипломаты должны задействовать все международные правовые институты для привлечения Януковича к ответственности за кровавую расправу над нашими детьми на Майдане", - продолжила экс-премьер.

"Четвертый пункт моего плана. Немедленно утверждайте на Майдане антикоррупционную группу, которая будет действовать на международном уровне. В эту группу надо включить дипломатов, профессиональных следователей и журналистов, которые проводили сильные антикоррупционные расследования, подтвержденные документами. Надо выбрать не более трех впечатляющих фактов международной коррупции Семьи Януковича и немедленно отправить за народные средства эту делегацию в те страны, где прошли коррупционные сделки украинского чиновника. Надо добиться открытия международных уголовных дел и привлечения к ответственности виновных", - призвала Тимошенко.

"Я прошу Майдан обратиться с открытой петицией к лидерам демократического мира, в которой объявить свою обоснованную волю о немедленном устранении режима от власти и с просьбой помочь в этой борьбе, а не легализировать режим. И последнее, пятое. Весь план будет возможен только в одном случае, если на площадях Украины будут находиться миллионы украинцев, объединенных одной светлой и достойной идеей - развитием европейского, успешного государства... Наша пятая задача - ежедневно увеличивать количество людей на площадях, ежедневно усиливать давление на Януковича всеми христианскими, мирными проявлениями. Поднимайте страну, не возвращайтесь домой с поражением. Наше дело честно и морально, Господь на стороне тех, кто живет по его законам", - добавила Тимошенко.

Также в своем обращении она призвала сторонников к максимальной мобилизации.



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