Регионалы смотрят Евромайдан в кинотеатре – СМИ

Руководство Партии регионов смотрит трансляцию Третьего народного вече с Майдана Независимости в кинотеатре "Зоряный" в Киеве, где находится штаб этой политической силы.

Об этом сообщает издание INSIDER со ссылкой на представителей технических служб заведения.

В частности, на собрании присутствует председатель фракции Александр Ефремов.

В то же время один из нардепов-регионалов сообщил, что политсовета Партии регионов не было, но не исключил, что руководство партии могло собираться в оперативном режиме.

Как известно, сегодня в Киеве на Майдане Независимости проходит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев.

В то же время в Мариинском парке проходит акция регионалов "Построим Европу в Украине". По данным пресс-службы ПР в митинге участвуют 15 тысяч человекю