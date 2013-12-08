Марш миллиона: Луценко назвал требования Майдана, а Кличко призвал к забастовке

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Организаторы акции уже заявили об участии в ней миллиона человек.

Общественный деятель, активист инициативной группы "1 декабря" Мирослав Попович, заявил, что кровь детей, искалеченных 30 ноября - на руках правительства.

"Акт насилия лишил правительство морального права руководить государством. Мы будем напоминать об этом постоянно", - заявил активист группы "1 декабря", сообщает "Украинская правда".

"Господин Президент, найдите мужество принять эти решения. Майдан - это начало. В Украине наступило новое время!", - заявил Попович. После этих слов тысячи митингующих начали скандировать: "Отставка, отставка" и "Зека геть!".

"Власть должна услышать народ и начать с ним разговор. Мы приглашаем всех к открытому диалогу - президента, трех предыдущих президентов, представителей общественности", - добавил Попович.

Потом с трибуны Евромайдана начали выступать лидеры оппозиции, которые назвали требования к украинской власти, сообщает Facebook Евромайдана.

Так, экс-глава МВД Юрий Луценко потребовал подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в противном случае должна последовать отставка правительства Николая Азарова. Кроме того, он обратился к Восточной Украине присоединяться к акциям оппозиции.

А лидер УДАРа Виталий Кличко напомнил о заявленом вчера ультиматуме и призвал всех к забастовке.

Ранее "Главред" сообщал, что накануне проведения Марша миллионов стало известно, что оппозиция смягчила свои требования. По словам экс-президента Европейского парламента Ежи Бузека, который встречался с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, украинская оппозиция готова к компромиссу с властью и больше не требует отставки Кабмина Николая Азарова.

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Фото: ZN.UA