Милиция запустила над Майданом "летающую камеру"

Правоохранители контролируют ситуацию на Марше миллиона при помощи радиоуправляемой видеокамеры.
Милиция контролирует ситуацию на Майдане Независимости, где проходит Марш миллиона украинцев, при помощи радиоуправляемой летающая видеокамеры.
Камера постоянно перемещается над Майданом то опускаясь, то поднимаясь повыше, сообщает УНИАН.
Напомним, сейчас в Народном вече принимают участие по разным данным от 500 тысяч до миллиона. Люди стоят не только на Майдане Независимости и прилегающих к нему улицах, но и на Крещатике в сторону Бессарабской площади.
В то же время, Крещатик до Европейской площади и Европейская площадь плотно заставлены автомобилями людей, которые решили принять участие в акции.
Как ранее писал "Главред", Народное вече началось с молебна. Десятки тысяч собравшихся плотно разместились на центральной площади украинской столицы, а также улицах Крещатик, Городецкого, Институтской, а также на склоне у Октябрьского дворца.