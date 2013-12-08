Марш миллиона: оппозиция пригрозила заблокировать правительственный квартал

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Организаторы акции уже заявили об участии в ней миллиона человек. Митингующие уже пригрозил пикетировать весь правительственный квартал.

Об этом со сцены на Майдане независимости заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает "Украинская правда".

В свою очередь Александр Турчинов сообщил, что колонны пойдут ко всем правительственных зданий и там "разобьют палаточные городки".

Ранее "Главред" сообщал, что экс-глава МВД Юрий Луценко потребовал подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в противном случае должна последовать отставка правительства Николая Азарова.

А лидер УДАРа Виталий Кличко напомнил о заявленом вчера ультиматуме и призвал всех к забастовке.

Больше о Марше миллиона украинцев читайте здесь.