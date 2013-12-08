Сторонники "Свободы" готовят осаду Кабмина

Сторонников ВО "Свобода" отправились с Майдана Незалежности пикетировать здание Кабинета министров.

Колонна в количестве около 300 человек, двинулась по улице Грушевского к зданию правительства, сообщает УНИАН.

В руках у митингующих государственные флаги Украины и флаги ВО "Свобода",

Как ранее писал "Главред", 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Организаторы акции уже заявили об участии в ней миллиона человек. Митингующие уже пригрозил пикетировать весь правительственный квартал.

Напомним, сторонники евроинтеграции еще 2 декабря заблокировали здание Кабмина, требуя отставки правительства из приостановки ассоциации с ЕС.

Сегодня утром протестующие покинули территорию возле Кабинета министров, очевидно, в связи с намерением принять участие в Народном вече.

В настоящее время Кабмин усиленно охраняется милицией, а его вход заблокирован служебными автобусами.

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