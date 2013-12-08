Тимошенко предложила Евромайдану договариваться с армией и силовиками

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев. Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к Евромайдану с предложением начать договариваться с армией и другими украинскими силовиками.

Одним из пунктов плана Тимошенко стало предложение о немедленном утверждении "группы авторитетных военных от гражданского общества и оппозиции, которые безотлагательно начнут переговоры с руководителями армии и силовых структур всех уровней об их переходе на сторону народа, об их отказе служить диктатуре".

"Мы должны исключить любой силовой вариант, который может быть использован против народа, который хочет воплотить свою волю в жизнь", - подчеркнула Тимошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, однако оппозиция все равно заявила о намерении блокировать правительственный квартал до выполнения властями ее требований.

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