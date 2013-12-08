Правительственный квартал осадят "маленькие группы" по 50 тысяч человек – СМИ

Народное вече приняло решение о формировании "малые" группы по 30-50 тысяч людей, которые должны уйти с Майдана и блокировать работу всех правительственных сооружений.

Колонны уже начали движение. Людей ведут руководители групп. Их цель – заблокировать работу и показать, что украинцы против деятельности власти, сообщает ТСН.

В то же время, большинство людей должны остаться на Майдане Независимости, чтобы не создавать давку при выходе за баррикады.

В планах у Евромайдана существенное расширение – люди собираются ставить палатки правительственном квартале.

Напомним, 8 декабря сотни тысяч людей собрались на Марш миллиона украинцев. В Киеве участники акции заполнили Майдан Независимости и прилегающие улицы.