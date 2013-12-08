Колонна Евромайдана двинулась на Банковую, а МВД говорит о провокаторах в масках

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция провела Третье народное вече – Марш миллиона украинцев, после чего многотысячная колонна митингующих двинулась к Администрации Президента.

Часть митингующих осталась возле улицы Банковой, где они скандируют свои лозунги. Часть стоит возле Нацбанка Украины, сообщает УНИАН.

Большая часть участников акции движется дальше по ул. Институтской, скандируя "Банду геть!".

В то же время в МВД заявили, что у них есть информация о том, что около 200 молодых людей в центре города экипируются масками, газовыми баллончиками, палками, бутылками с зажигательной смесью и собираются идти в сторону Администрации Президента и Кабинета министров, - сообщает "Украинская правда".

Ранее "Главред" сообщал, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, однако оппозиция все равно заявила о намерении блокировать правительственный квартал до выполнения властями ее требований.

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