Майдан дал власти дедлайн: 48 часов на отставку Азарова

Оппозиция, собравшаяся в Киеве на Марш миллиона, дала власти 48 часов на выполнение своих требований, в частности, об отставке Кабмина Николая Азарова и наказании главы МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября.

Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Сергей Пашинский, идя во главе колонны оппозиционеров, отправившейся с Майдана Независимости к зданию Администрации Президента, пишет "Украинская правда".

"Янукович, мы тебе даем 48 часов. Если за это время Захарченко не будет арестован, если правительство Азарова не будет отправлено в отставку, если не будут освобождены политзаключенные – мы идем на Межигорье", - сказал политик.

Также, по его словам, в воскресенье, 8 декабря, митингующие собираются "наглухо" заблокировать АП и Кабмин.



По состоянию на 14:20 колонна разделилась: одна часть двигалась по улице Институтской, а вторая – по Шелковичной.



Колона прошла мимо АП, подход на углу улицы Институтской заблокирован кордоном оппозиции, которая расположилась в 100 метрах от работников Внутренних войск и "Беркута", которые охраняют Администрацию Президента.

Напомним, по данным оппозиции, на протест в Киеве собралось более миллиона человек. Они снова выступили с требованием об отставке Кабмина.