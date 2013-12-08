Митингующие начали строить баррикады под Кабмином, опубликованы фото

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция провела Третье народное вече – Марш миллиона украинцев, после чего участники Евромайдана начали возводить баррикады возле здания Кабмина.

На улице Грушевского, не доезжая нескольких десятков метров до правительственного здания, активисты начали перегораживать улицу клумбами и чугунными декоративными плитами, которыми ограждены стволы деревьев.

Теперь на склонах напротив Кабинета министров и возле него находятся около 2 тысяч митингующих. Они ведут себя мирно, сообщает УНИАН.

Координаторы действий объясняют, что эта осада будет длиться до тех пор, пока правительство Николая Азарова не уйдет в отставку.

Ранее "Главред" сообщал, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, однако оппозиция все равно заявила о намерении блокировать правительственный квартал до выполнения властями ее требований.

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Фото: Facebook Алены Яхно