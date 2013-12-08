Милиция и "титушки" выстроились в боевые порядки на Грушевского: опубликованы фото

Шеренга милиции выстроилась в боевой порядок и двинулась по улице Грушевского к пересечению с Крепостным переулком.

Цель и причины подобных перемещений силовиков не ясны, сообщает УНИАН.

Фактически, отряд движется вдоль Мариинского парка, где сторонники Партии регионов проводили свой митинг.

По данным агентства, в Мариинском парке сейчас смешались как митингующие с Майдана Незавмисимости и сторонники Партии регионов. Столкновений пока нет, так же нет и работников милиции.

Сейчас шеренга милиции остановилась напротив переулка Крепостного в полной боевой готовности. За ними стоит достаточно многочисленная группа людей "характерной внешности" в спортивной одежде.

Пока ничего не известно о причине подобного поведения милиции и цели, которую они перед собой ставят.

Стороны не прибегают к каким-либо силовым действиям, однако ситуация остается достаточно напряженной.

Кроме того, по данным Вестей, на Грушевского возле гостиницы "Киев" собирается "Беркут". Их там около 200 человек и еще шесть автобусов - они перекрыли проход к Верховной Раде. Бойцы "Беркута" намерены оцепить митинг регионалов, чтобы не начались столкновения с колоннами, идущими с Майдана к правительственному кварталу.

Как ранее писал "Главред", сегодня в Киеве оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев.

На вече принято решение блокировать работы правительственных учреждений. С этой целью формируются группы по 30-50 тысяч человек, которые будут пикетировать здания правительственных структур.

Фото: censor.net

