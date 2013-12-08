Милиция и "титушки" выстроились в боевые порядки на Грушевского: опубликованы фото

Строй практически окружает Мариинский парк.
Цель и причины подобных перемещений силовиков не ясны, сообщает УНИАН.
Фактически, отряд движется вдоль Мариинского парка, где сторонники Партии регионов проводили свой митинг.
По данным агентства, в Мариинском парке сейчас смешались как митингующие с Майдана Незавмисимости и сторонники Партии регионов. Столкновений пока нет, так же нет и работников милиции.
Сейчас шеренга милиции остановилась напротив переулка Крепостного в полной боевой готовности. За ними стоит достаточно многочисленная группа людей "характерной внешности" в спортивной одежде.
Пока ничего не известно о причине подобного поведения милиции и цели, которую они перед собой ставят.
Стороны не прибегают к каким-либо силовым действиям, однако ситуация остается достаточно напряженной.
Кроме того, по данным Вестей, на Грушевского возле гостиницы "Киев" собирается "Беркут". Их там около 200 человек и еще шесть автобусов - они перекрыли проход к Верховной Раде. Бойцы "Беркута" намерены оцепить митинг регионалов, чтобы не начались столкновения с колоннами, идущими с Майдана к правительственному кварталу.
Как ранее писал "Главред", сегодня в Киеве оппозиция проводит Третье народное вече – Марш миллиона украинцев.
На вече принято решение блокировать работы правительственных учреждений. С этой целью формируются группы по 30-50 тысяч человек, которые будут пикетировать здания правительственных структур.
Фото: censor.net