Тягнибок на Майдане обвинил власть: они упали на колени перед Путиным

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок во время выступления на Марше миллиона на Майдане Независимости в Киеве потребовал от президента Виктора Януковича срочно обнародовать информацию о договоренностях, которых он достиг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

"Сегодня они упали на колени перед Путиным, перед Кремлем и сдают Украину. Не допустим этого!", - цитирует Тягнибока УНИАН.

"Мы требуем всем Майданом немедленно обнародовать, что это за такие тайные переговоры, каковы последствия тех переговоров, народ должен знать об этом. Нельзя за спинами людей о чем-то там договариваться от имени народа", - также сказал он.

Кроме того, по словам лидера "Свободы", во время Евромайдана "люди пропадают без вести" из-за незаконных арестов, а "16 человек незаконно арестованы, к задержанным не допускают адвокатов".

"Это сталинизм!", - сказал политик и добавил: "Для победы нас должно быть очень много. Мы должны стоять и блокировать эту власть, а это значит - никаких ссор между собой".

"Наши требования четкие - наказать бандитов в погонах, которые избивали активистов, выпустить всех политических узников Евромайдана, отставка правительства Азарова, перезагрузка власти, перевыборы президента и парламента, подписание ассоциации с ЕС", - подчеркнул Тягнибок.

Напомним, после встречи Януковича и Путина их пресс-службы категорически опровергли подписание каких-либо документов по Таможенному союзу, о чем ранее писали СМИ.

Новый протест в Киеве, по словам организаторов, в воскресенье собрал более миллиона участников. Больше о протесте читайте в спецтеме "Главреда".