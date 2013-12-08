Возле Администрации Президента появилась первая палатка оппозиции, опубликовано фото

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция провела Третье народное вече – Марш миллиона украинцев, после чего участники Евромайдана установили палатку на улице Лютеранской, которая граничит Банкой, где расположена Администрация Президента.

Об этом на свой странице в Facebook написал глава пресс-служба ВО "Свобода" Александр Аронец.

В то же время Лидер УДАРа Виталий Кличко помог устанавливать палатки на углу улиц Шелковичной и Богомольца - на одном из въездов в правительственный квартал, сообщает УНИАН.

Митингующие установят там еще несколько палаток.

"Мы выражаем свое неуважение этой власти, мы усиливаем давление, мы требуем полной смены власти. Власть не хочет слышать нас с Майдана, будет слышать отсюда", - отметил Кличко, обратившись к людям, которые колонной пришли с Майдана Независимости.

Все въезды в квартал, где находится Администрация Президента, перекрыты милицейскими автобусами. За ними находятся бойцы "Беркута" в шлемах и со щитами.

Митингующие непрерывно курсируют по улицам Институтской, Шелковичной, Лютеранской вокруг здания АП.

Кроме того, митингующие заблокировали улицу Шелковичную на перекрестке с ул. Богомольца. Таким образом, проезд с улицы Шелковичной на улицу Бассейную и к Бессарабскому рынку перекрыт.

Напомним, что митингующие также начали ставить баррикады под Кабмином и уже перегородили улицу. В ход пошли колоды, клумбы и чугунные плиты. На склонах напротив здания правительства собрались около 2 тысяч человек.

Несмотря на то, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, оппозиция все равно заявила о намерении блокировать правительственный квартал до выполнения властями ее требований.

В частности, оппозиция дала власти 48 часов на то, чтобы отправить в отставку Кабмина Николая Азарова и наказать главу МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября.

Координаторы действий объясняют, что эта осада будет длиться до тех пор, пока правительство Николая Азарова не уйдет в отставку.

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Фото: Facebook Александра Аронца