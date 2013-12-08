С митинга регионалов разбегаются люди, их ловит милиция – СМИ

С анти-Майдана в Мариинском парке Киева, организованного Партией регионов и объявленного бессрочной акцией, начали бежать люди, сообщает Сегодня.

По данным издания, на митинг свезли около двух тысяч госслужащих. Людей, которые отметились в списках, и хотят уйти, не выпускают. Участникам митинга сообщили, что к ним якобы должен приехать премьер-министр Николай Азаров, и они должны дождаться его выступления.

В то же время, источники издания сообщают, что вечером участники акции должны получить деньги. Тем, кто стоит с 8 утра до 8 вечера, обещали выплатить по 200 гривен, а тем, кто с 8 вечера до 8 утра - 300 гривен. Однако некоторые сторонники "построения Европы в Украине" не дождались выплаты денег и начали убегать по склонам. Их задерживают люди в черной форме, с автоматами и щитами и в черных масках.

Сообщается, что добежать по склону до вертолетной площадки на Парковой аллее удалось 10-15 смельчакам. Остальные тоже хотят сбежать, но их не выпускают.

Как ранее писал "Главред", 8 декабря, на проводимый в Мариинском парке митинг регионалов "Построим Европу в Украине" собралось около 2 тыс. человек.

Активист Евромайдана Юрий Урбанский на своей странице в Facebook написал: "Рыги свозят бюджетников и студентов – сегодня утром на Леси Украинки было порядка 2-3 десятков автобусов и маршруток, еще разгружаются на Певческом поле и где-то на Старонаводницкой. Настроение у народа не очень, некоторые даже приветствовал нашу колонну "Майдан-ГПУ", расступались пропуская нас".

Позже пресс-служба ПР сообщила, что на митинг собралось более 15 тыс. ее сторонников. "Митингующие выступают за мирное решение ситуации, возникшей в стране, а также осуждают действия лидеров оппозиционных сил, направленные на раскол общества", – говорится в сообщении пресс-службы.