Марш миллиона окружил митинг сторонников Партии регионов: опубликованы фото

Колонна участников Марша миллиона с Евромайдана пришла к зданию Кабмина и окружила акцию сторонников Партии регионов.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Колонна с Майдана Независимости, во главе с машиной озвучки, на которой ехал депутат "Батькивщины" Сергей Пашинский, подошла вплотную к митингу Партии регионов на улице Грушевского.
Пашинский объявил, что "с сегодняшнего дня и до выполнения наших требований правительственный квартал будет заблокирован акциями протеста".
Две колонны разделены представители милиции.
Отметим, что в самом Мариинском парке сторонники оппозиции и регионалов стоят вперемешку, однако никаких столкновений пока зафиксировано не было.
Движение по улицам Грушевского, Институтской, Шелковичной и Крепостному переулку заблокировано.
Митингующие также возвели баррикады на улице Грушевского, на подступах к зданию Кабмина.
В то же время, бойцы "Беркута" у здания правительства оградили двор автобусами и пока не одевали противогазы.
Главные подробности Евромайдана и Марша миллиона читайте в спецтеме "Главреда".
Фото: "Украинская правда"