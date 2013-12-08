Марш миллиона окружил митинг сторонников Партии регионов: опубликованы фото

Колонна участников Марша миллиона окружила митинг сторонников Партии регионов в Мариинском парке.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Колонна с Майдана Независимости, во главе с машиной озвучки, на которой ехал депутат "Батькивщины" Сергей Пашинский, подошла вплотную к митингу Партии регионов на улице Грушевского.

Пашинский объявил, что "с сегодняшнего дня и до выполнения наших требований правительственный квартал будет заблокирован акциями протеста".

Две колонны разделены представители милиции.

Отметим, что в самом Мариинском парке сторонники оппозиции и регионалов стоят вперемешку, однако никаких столкновений пока зафиксировано не было.

Движение по улицам Грушевского, Институтской, Шелковичной и Крепостному переулку заблокировано.

Митингующие также возвели баррикады на улице Грушевского, на подступах к зданию Кабмина.

В то же время, бойцы "Беркута" у здания правительства оградили двор автобусами и пока не одевали противогазы.

Главные подробности Евромайдана и Марша миллиона читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: "Украинская правда"