Милиция взяла Межигорье под усиленную охрану

Милиция взяла под усиленную охрану Межигорье – загородную резиденцию Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает РИА Новости.

"Резиденция охраняется и подступы к резиденции тоже. На той улице, на которой, по решению суда, запрещено проводить акции, находятся сотрудники милиции", - подчеркнули в милиции.

При этом число сотрудников милиции, которые охраняют резиденцию, не уточняется.

Усиленная охрана была установлена после того, как оппозиция пообещала заблокировать Межигорье в случае, если правительство Николая Азарова не буде отправлено в отставку в ближайшие 48 часов.

Отметим, что ранее суд вынес запрет на проведение акций возле Межигорья.

Напомним, сегодня, 8 декабря, в Киеве и других городах Украины проходит Марш миллиона, на который вышли сторонники евроинтеграции страны, а также граждане, возмущенные жесткими действиями "Беркута" во время разгона Евромайдана.

Напомним, как сообщал "Главред", 6 декабря около 300 автомобилей с Евромайдана отправились встречать Януковича в аэропорту "Борисполь" и военных аэропортах вокруг Киева.