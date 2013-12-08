"Беркут" перекрыл все подходы к Администрации Президента в Киеве

Все въезды в квартал, где находится здание Администрации Президента и куда пришли митинговать с Майдана активисты Марша миллиона, перекрыты милицейскими автобусами и бойцами "Беркута".

Автобусы стоят с работающими двигателями, за ними находятся спецназовцы в шлемах и со щитами, сообщает УНИАН.

Митингующие непрерывно курсируют по улицам Институтской, Шелковичной, Лютеранской вокруг здания Администрации Президента.

Кроме того, участники протеста заблокировали улицу Шелковичную на перекрестке с ул. Богомольца. Таким образом, проезд с улицы Шелковичной на улицу Бассейную и к Бессарабскому рынку перекрыт.

Напомним, участники Марша миллиона. который сегодня собрался в Киеве, намерены заблокировать правительственный квартал - там уже ставят палатки, а возле здания Кабмина строят баррикады.

По данным оппозиции, на новую акцию протеста в столице собралось не менее миллиона человек. Милиция говорит о 50 тысячах.