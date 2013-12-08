СБУ открыла дело за призывы к свержению власти

В воскресенье, 8 декабря, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту призывов к насильственному свержению государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Производство заведено на Александра Турчинова и лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, также других политиков, которые призывали украинцев к изменению конституционного строя и силовому захвату власти.

Об этом со ссылкой на собственные источники в СБУ сообщает УНН.

Основанием для таких действий СБУ послужили многочисленные призывы о силовом захвате власти и изменении конституционного строя.

Напосним, что это произошло после начала в Киеве на Майдане Независимости акции Марш миллиона украинцев, где было зачитано обращение Юлии Тимошенко, которая предложила оппозиции не садиться за стол переговоров с властью, а добиваться смены руководства Украины.

Напомним, что митингующие начали ставить баррикады под Кабмином и уже перегородили улицу Грушевского. В ход пошли колоды, клумбы и чугунные плиты.

Кроме того, в правительственном квартале появились палатки оппозиции, при помощи которых митингующие намерены проводить блокаду.

Несмотря на то, что силовики взяли под охрану ряд госучреждений – Раду, Кабмин и Администрацию Президента, оппозиция все равно заявила о намерении блокировать правительственный квартал до выполнения властями ее требований.

В частности, оппозиция дала власти 48 часов на то, чтобы отправить в отставку Кабмина Николая Азарова и наказать главу МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября.

Координаторы действий объясняют, что эта осада будет длиться до тех пор, пока правительство Николая Азарова не уйдет в отставку.

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