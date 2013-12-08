Оппозиция полностью заблокировала правительственный квартал: готова отпустить "Беркут" и "титушек"

Оппозиция, собравшаяся в воскресенье на Марш миллиона в Киеве, полностью взяла под контроль правительственный квартал в центре Киева.

Об этом, выступая с трибуны на Майдане Независимости заявил координатор штаба национального сопротивления Александр Турчинов, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По словам политика, сейчас построены баррикады и выставлены палатки возле Кабмина, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная. На них также установлены палатки и блокпосты.



"Палаточный городок сейчас разбит и на улице Лютеранской, возле центрального входа в Администрацию Президента", - сказал Турчинов.

Он обратился ко всем автомобилистам, работникам милиции, "нескольким тысячам "Беркута" и внутренних войск, а также "титушек", которые не успели разбежаться" и остались в осаде митингующих, с информацией о том, что выход из правительственного квартала для них будет организован у Дома офицеров.

Кроме того, Турчинов пообещал, что к правительственному кварталу будут пропускать машины скорой помощи и технических служб.



"Первый шаг мы сделали. Решение о блокировании правительственного квартала, которое единогласно приняли на Майдане, мы выполнили", - отметил оппозиционер.

Также он призвал организовать круглосуточное дежурство по всему периметру Майдана: "Каждый патриот должен определить для себя, в каком из блокпостов или палаток он дежурит, ночью или днем​".



"Мы будем стоять здесь, пока белый флаг капитуляции не будет развеваться над Кабинетом министров и администрацией президента"- пообещал Турчинов.

Напомним, по данным оппозиции, на протесты 8 декабря в Киеве пришло не меньше миллиона человек.

Фото: ЛигаБизнесИнформ.