Оппозиция полностью заблокировала правительственный квартал: готова отпустить "Беркут" и "титушек"

Оппозиционеры отчитались Майдану о выполнении одного из намеченных заданий.
Оппозиция, собравшаяся в воскресенье на Марш миллиона в Киеве, полностью взяла под контроль правительственный квартал в центре Киева.
Об этом, выступая с трибуны на Майдане Независимости заявил координатор штаба национального сопротивления Александр Турчинов, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
По словам политика, сейчас построены баррикады и выставлены палатки возле Кабмина, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная. На них также установлены палатки и блокпосты.
"Палаточный городок сейчас разбит и на улице Лютеранской, возле центрального входа в Администрацию Президента", - сказал Турчинов.
Он обратился ко всем автомобилистам, работникам милиции, "нескольким тысячам "Беркута" и внутренних войск, а также "титушек", которые не успели разбежаться" и остались в осаде митингующих, с информацией о том, что выход из правительственного квартала для них будет организован у Дома офицеров.
Кроме того, Турчинов пообещал, что к правительственному кварталу будут пропускать машины скорой помощи и технических служб.
"Первый шаг мы сделали. Решение о блокировании правительственного квартала, которое единогласно приняли на Майдане, мы выполнили", - отметил оппозиционер.
Также он призвал организовать круглосуточное дежурство по всему периметру Майдана: "Каждый патриот должен определить для себя, в каком из блокпостов или палаток он дежурит, ночью или днем".
"Мы будем стоять здесь, пока белый флаг капитуляции не будет развеваться над Кабинетом министров и администрацией президента"- пообещал Турчинов.
Напомним, по данным оппозиции, на протесты 8 декабря в Киеве пришло не меньше миллиона человек.
Фото: ЛигаБизнесИнформ.