ПР пригрозила: мы будем противодействовать блокированию органов власти

В Партии регионов готовы противодействовать блокированию органов власти.

Об этом заявил народный депутат Евгений Балицкий, сообщила пресс-служба Партии регионов.

"Заявление Александра Турчинова о том, что митингующие разобьют палаточные городки возле всех правительственных зданий, - антиконституционный призыв к свержению действующей власти, блокированию государственных органов", - подчеркнул Балицкий.

Также регионал добавил, что подобные действия "расшатывают спокойствие в обществе, поднимает температуру настроений населения относительно недовольства властью".

"Понятны цели оппозиционеров – накануне президентских выборов любой ценой дискредитировать власть, Президента. Но мы заявляем решительное "нет" таким действиям и будем противодействовать в рамках Конституции и законов нашей страны", - сказал Балицкий.

Также он напомнил, что кроме участников протеста на евромайданах, есть и другие люди, которые не поддерживают целей оппозиционеров.

"Помимо тех, кто сегодня живет в палатках, есть еще миллионы человек, которые хотят нормально, по-человечески жить и работать. Не нужно нашу вежливость принимать за нашу слабость, это ошибочно и даже губительно!" - подытожил регионал.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня нардеп от "Батькивщины" Сергей Пашинский заявил, что пикетирование Кабмина участниками Марша миллиона продлится до тех пор, пока правительство Азарова не будет отправлено.

Главные подробности Евромайдана и Марша миллиона – смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: "Сегодня"