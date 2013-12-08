Как Евромайдан митинговал на Марше миллиона, опубликованы фото

В воскресенье, 8 декабря, оппозиция провела многотысячный Марш миллиона украинцев, котором участвовало, как заявили сами организаторы, около миллиона человек.

Народное вече началось с чтения "Отче наш", который провели глава УПЦ КП, святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, епископ Вышгородский Агапит, предстоятель УАПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Мефодий, епископ Вышгородский и Подольский Владимир, епископ УГКЦ Богдан, а также представители ряда евангельских церквей Украины.

Позже собравшимся на Майдане зачитали обращение Юлии Тимошенко, которая предложила оппозиции не садиться за стол переговоров с властью, а добиваться смены руководства Украины.

После митинга участники акции осадили правительственный квартал - начали ставить баррикады под Кабмином, а также установили палатки оппозиции.

Оппозиция заявила о намерении блокировать правительственный квартал до выполнения властями ее требований.

В частности, оппозиция дала власти 48 часов на то, чтобы отправить в отставку Кабмина Николая Азарова и наказать главу МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября.

Координаторы действий объясняют, что эта осада будет длиться до тех пор, пока правительство Николая Азарова не уйдет в отставку.

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