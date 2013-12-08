Российское ТВ о Майдане в Киеве: вместо миллиона пришли несколько сотен человек

В российских СМИ появилась информация о том, что на акцию протеста Марш миллиона в Киеве вышло очень мало людей.

Отметим, что оппозиция, в то же время, заявляла о миллионе участников, и людей в центре столицы, в действительности, собралось очень много.

"Лидеры оппозиции призвали своих сторонников, в том числе из западных регионов страны, собраться на Майдане Независимости. Правда, вместо обещанного миллиона демонстрантов сейчас на Майдане лишь несколько сотен человек. Протестный накал, судя по всему, сходит на нет", - сказала ведущая российского Первого канала, которую цитирует "Украинская правда".

Напомним, участники протестов в Киеве уже заблокировали правительственный квартал в центре столицы - там построены баррикады и стоят палатки.

Участники протеста обещают блокировать работу власти до выполнения их требоаний, в частности, об отставке Кабмина освобождении задержанных ранее участников митингов.