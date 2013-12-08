Яценюк: власть может ввести чрезвычайное положение

Оппозиции известно о планах власти ввести чрезвычайное положение в стране.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, одним из условий предоставления Россией кредита и скидки на газ для Украины является "наведение порядка в Украине".

"Мы считаем, что попытка ввести чрезвычайное положение будет государственным переворотом ", - заявил Яценюк.

Он также заверил, что оппозиция не позволит узурпировать власть.

"В случае введения чрезвычайного положения – все на Майдан", - сказал один из лидеров оппозиции.

Напомним, как сообщал "Главред", разговоры о введении чрезвычайного положения начались после событий 1 декабря, когда в центр Киева вышло более сотни тысяч протестующих, а у здания Администрации Президента произошли массовые беспорядки.

Позже пресс-секретарь Николая Азарова опроверг намерения правительства ввести чрезвычайное положение в Украине.