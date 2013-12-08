Яценюк: власть может ввести чрезвычайное положение

Лидер фракции "Батькивщина" заявил о возможном введении чрезвычайного положения в стране.
Оппозиции известно о планах власти ввести чрезвычайное положение в стране.
Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, одним из условий предоставления Россией кредита и скидки на газ для Украины является "наведение порядка в Украине".
"Мы считаем, что попытка ввести чрезвычайное положение будет государственным переворотом ", - заявил Яценюк.
Он также заверил, что оппозиция не позволит узурпировать власть.
"В случае введения чрезвычайного положения – все на Майдан", - сказал один из лидеров оппозиции.
Напомним, как сообщал "Главред", разговоры о введении чрезвычайного положения начались после событий 1 декабря, когда в центр Киева вышло более сотни тысяч протестующих, а у здания Администрации Президента произошли массовые беспорядки.
Позже пресс-секретарь Николая Азарова опроверг намерения правительства ввести чрезвычайное положение в Украине.