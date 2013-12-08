Европа призвала украинцев к диалогу и направила в Киев своего представителя

В Еврокомиссии призвали украинскую власть и оппозицию договариваться мирным путем, и направили в Киев своего представителя - Кэтрин Эштон.
Евросоюз призвал украинскую власть и оппозицию искать выход из создавшейся ситуации путем диалога, уважая гражданские права и свободы, придерживаясь Конституции и законов.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора главы Еврокомиссии Жозе-Мануэля Баррозу и Президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба главы государства
На ту же тему также состоялся разговор и с генсеком ООН Пан Ги Муном.
Глава Еврокомиссии и генсек ООН напомнили украинцам о необходимости уважать гражданские свободы, проявлять сдержанность, а также призвали разрешить сложившуюся ситуацию путем диалога.
Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что на следующей неделе Киев посетит Верховный представитель Евросоюза Кэтрин Эштон, чтобы "поддержать выход из сложившегося политического кризиса".
Кроме того Баррозу напомнил о позиции и готовности ЕС подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, "как только будут выполнены все условия".
Напомним, как сообщал "Главред", ранее один из лидеров оппозиции, Арсений Яценюк, рассказал о планах украинской власти ввести чрезвычайное положение в стране и заявил, что подобные действия будут расценены оппозицией как государственный переворот.
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