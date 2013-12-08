Европа призвала украинцев к диалогу и направила в Киев своего представителя

Евросоюз призвал украинскую власть и оппозицию искать выход из создавшейся ситуации путем диалога, уважая гражданские права и свободы, придерживаясь Конституции и законов.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора главы Еврокомиссии Жозе-Мануэля Баррозу и Президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба главы государства

На ту же тему также состоялся разговор и с генсеком ООН Пан Ги Муном.

Глава Еврокомиссии и генсек ООН напомнили украинцам о необходимости уважать гражданские свободы, проявлять сдержанность, а также призвали разрешить сложившуюся ситуацию путем диалога.

Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что на следующей неделе Киев посетит Верховный представитель Евросоюза Кэтрин Эштон, чтобы "поддержать выход из сложившегося политического кризиса".

Кроме того Баррозу напомнил о позиции и готовности ЕС подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, "как только будут выполнены все условия".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее один из лидеров оппозиции, Арсений Яценюк, рассказал о планах украинской власти ввести чрезвычайное положение в стране и заявил, что подобные действия будут расценены оппозицией как государственный переворот.

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